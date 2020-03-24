إسبانيا..الجيش يعثر على جثث لمسنين ماتوا متخلى عنهم بـ”كورونا” بدور رعاية والمدعي العام يحقق في الوفاة

أمرت النيابة العامة، في إسبانيا، اليوم الثلاثاء، بفتح تحقيق في وفاة عدد من المسنين متخلى عنهم، في أحد دور المسنين في العاصمة الإسبانية مدريد، بعد إصابتهم بفيروس كورونا.

وقالت مارغريتا روبليس، وزيرة الدفاع الإسبانية، إن وحدات من الجيش عثرت على أشخاص مسنين متخلى عنهم، فارقوا الحياة، وهم في أسرتهم في إحدى دور رعاية المسنين، تضررا من فيروس كورونا المستجد.

وأكدت مارغريتا روبليس، يوم أمس الاثنين، أن الوضعية العامة للمراكز الاجتماعية ”لن نتعامل بالليونة، وإنما بشدة مع من يعامل النزلاء من هذه الفئة بهذه الطريقة، وهذه رسالة قوية يجب أخذها بعين الاعتبار”.

وحسب وسائل الإعلام، فإنه تم اكتشاف على الأقل جثتين لأشخاص مسنين فارقوا الحياة وسط الإهمال، واللامبالاة وذلك من قبل عناصر وحدات الطوارئ العسكرية، أثناء قيامهم بأعمال التعقيم، والتطهير في بعض دور رعاية المسنين.

وبلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في إسبانيا 33 ألفا، و89 حالة إصابة، بينما بلغ عدد حالات الوفيات 2182، وفق ما أعلنته وزارة الصحة الإسبانية، يوم أمس.