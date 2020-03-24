نشرة خاصة.. أمطار رعدية قوية وتساقطات ثلجية مرتقبة يومي الثلاثاء والأربعاء

أفادت مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، بأن عددا من مناطق المملكة، سيعرف أمطارا رعدية قوية، وأمطارا رعدية محليا قوية، وتساقطات ثلجية، ابتداء من اليوم الثلاثاء وإلى غاية يوم غد الأربعاء.

وأوضحت المديرية، في نشرة جوية خاصة من المستوى البرتقالي، أن أمطارا رعدية قوية (50 إلى 80 ملم) ستهم عمالات وأقاليم الحسيمة وشفشاون والناظور والدريوش وتطوان، ابتداء من اليوم الثلاثاء (من الساعة الحادية عشرة صباحا وإلى غاية الساعة الثالثة من صباح يوم غد الأربعاء).

وستشهد عمالات وأقاليم بركان وتازة وجرسيف وصفرو وإفران ووجدة- أنجاد وتاوريرت وتاونات وفاس أمطارا رعدية قوية (30 إلى 50 ملم)، ابتداء من مساء اليوم الثلاثاء (السادسة مساء) وإلى حدود صباح يوم غد الأربعاء (الثالثة صباحا).

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كما يرتقب، حسب المصدر ذاته، أن تعرف عمالات وأقاليم المضيق- الفنيدق وطنجة وأصيلة وفحص- أنجرة وأزيلال وبني ملال أمطارا رعدية محليا قوية اليوم الثلاثاء ابتداء من الساعة الحادية عشرة صباحا وإلى غاية الثالثة بعد الزوال.

ومن المنتظر أن تهم تساقطات ثلجية (على ارتفاع 2000 م) كلا من عمالات وأقاليم الحوز وأزيلال وبني ملال وبولمان وشيشاوة وإفران وميدلت، وذلك ابتداء من اليوم الثلاثاء على الساعة الحادية عشرة صباحا وإلى غاية صبيحة يوم غد الأربعاء على الساعة السادسة.

وحسب مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، فمن المرتقب أيضا أن تهم أمطار رعدية معتدلة محليا اليوم الثلاثاء (من منتصف النهار إلى الحادية عشرة ليلا) كلا من أقاليم تزنيت وسيدي إفني وكلميم والصويرة، مشيرة إلى أنه من المحتمل أن تكون الأمطار رعدية ومصحوبة محليا بالبرد أو بهبات رياح.