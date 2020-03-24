توقيف 20 متهما بخرق التدابير الاحترازية لحالة الطوارئ بالضفة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أوقفت السلطات الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، 20 متهما بخرق حظر التجوال الليلي الذي فرضته الحكومة لمواجهة فيروس كورونا، في خطوة تأتي بعد إعلان الحكومة، تسجيل إصابة جديدة، ليرتفع إجمالي عدد المصابين إلى 60.

وقالت النيابة العامة، في بيان: "تم القبض على المتهمين من قبل أجهزة الأمن في مدينتي رام الله وطوباس، لخرقهم التدابير الاحترازية لحالة الطوارئ"، بحسب ما أفادت وكالة "وفا" للأنباء.

والأحد، أعلن رئيس الحكومة الفلسطينية، محمد اشتية بدء حظر تجوال ليلي لمدة 14 يوما في إطار إجراءات احترازية من "كورونا".

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وسجلت فلسطين أولى الإصابات بالفيروس في 5 آذار/ مارس الجاري، بمدينة بيت لحم، بعد اختلاط فلسطينيين بسياح يونانيين، تبين إصابة بعضهم، بعد عودتهم إلى بلدهم.

وحتى ظهر الثلاثاء، أصاب كورونا نحو 395 ألف شخص بالعالم، توفي منهم ما يزيد على 17 ألفا و200، فيما تعافى قرابة 104 آلاف.

وأجبر انتشار الفيروس دولًا عديدة على إغلاق حدودها، تعليق الرحلات الجوية، فرض حظر التجول، تعطيل الدراسة، إلغاء فعاليات عديدة، منع التجمعات العامة، وإغلاق المساجد والكنائس.