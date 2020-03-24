شكرا لقرائتكم خبر عن السودان.. إصابة جديدة بكورونا لمواطن قادم من دولة عربية والان نبدء بالتفاصيل

أعلن وزير الثقافة والإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة السودانية فيصل محمد صالح عن حالة إصابة جديدة بفيروس" كورونا" لمواطن سوداني قادم من دولة عربية.

وأوضح عقب جلسة مجلس الوزراء اليوم أن الحالة موجودة حاليا في العزل الصحي، وهي لمواطن سوداني قدم للبلاد في الحادي والعشرين من مارس الجاري.

وقال: إن الإبلاغ عن هذه الحالة تم من داخل أسرته وهو أمر إيجابي حيث تم عزل المخالطين له وتم إبلاغ الدولة العربية التي جاء منها.

وأبان وزير الاعلام أن هناك تعاوناً بين السودان والعديد من الدول في إطار تبادل المعلومات الصحية بشأن كورونا.

مما يذكر أن السودان سبق أن أعلن يوم 13 مارس الجارى عن وفاة سوداني بفيروس كرونا وإصابة موظف أممي السبت الماضي.