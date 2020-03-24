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المبعوث الأممي لسوريا يدعو لوقف إطلاق النار لمواجهة كورونا

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دعا المبعوث الدولي للأزمة في سوريا جير بيدرسون إلى وقف شامل وفوري لإطلاق النار في سوريا، وتركيز الجهود على مواجهة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 . وأوضح أن المرافق الصحية في سوريا تعرضت للتدهور والدمار، إضافة إلى نقص في المعدات الطبية الرئيسية ومقدمي خدمات الرعاية الصحية، مشيرًا إلى أن اللاجي?ين والنازحين والمحتجزين يعيشون ظروفاً خطيرة .

وأعرب عن القلق إزاء تأثير الفيروس على النساء والأطفال وكبار السن، داعيا إلى رفع جهود التأهب لاحتواء الفيروس دون إضاعة الوقت والوصول الفوري للمنظمات ذات الصلة إلى جميع مرافق الاحتجاز، وتقديم الرعاية الطبية الكافية وتدابير الحماية في جميع أماكن الاحتجاز . كما دعا بيدرسون المانحين الدوليين إلى دعم الجهود الإنسانية في سوريا والاستجابة لنداءات الأمم المتحدة ، ووصول المعدات والموارد اللازمة لمكافحة الفيروس وعلاج المرضى دون عوائق.

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