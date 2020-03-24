شكرا لقرائتكم خبر عن المبعوث الأممي لسوريا يدعو لوقف إطلاق النار لمواجهة كورونا والان نبدء بالتفاصيل
وأعرب عن القلق إزاء تأثير الفيروس على النساء والأطفال وكبار السن، داعيا إلى رفع جهود التأهب لاحتواء الفيروس دون إضاعة الوقت والوصول الفوري للمنظمات ذات الصلة إلى جميع مرافق الاحتجاز، وتقديم الرعاية الطبية الكافية وتدابير الحماية في جميع أماكن الاحتجاز . كما دعا بيدرسون المانحين الدوليين إلى دعم الجهود الإنسانية في سوريا والاستجابة لنداءات الأمم المتحدة ، ووصول المعدات والموارد اللازمة لمكافحة الفيروس وعلاج المرضى دون عوائق.
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