شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تعلق كل رحلات الركاب اعتبارا من مساء اليوم والان نبدء بالتفاصيل

قالت مطارات دبي في موقعها الإلكتروني إن الإمارات ستعلق كل رحلات الركاب القادمة والمغادرة اعتبارا من مساء اليوم الثلاثاء، مشيرة إلى أن الإجراء سيدخل حيز التنفيذ قبل موعده الأصلي المعلن بيوم.

وقالت "بناء على توجيهات جديدة عن الهيئة العامة للطيران المدني، سيتم تعليق جميع رحلات الركاب القادمين والمغادرين وركاب الترانزيت في الإمارات ابتداء من الساعة 11:59 من مساء يوم ٢٤ مارس (الليلة) و لمدة أسبوعين قابلة للتغيير".