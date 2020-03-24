شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تعلق كل رحلات الركاب اعتبارا من مساء اليوم والان نبدء بالتفاصيل
وقالت "بناء على توجيهات جديدة عن الهيئة العامة للطيران المدني، سيتم تعليق جميع رحلات الركاب القادمين والمغادرين وركاب الترانزيت في الإمارات ابتداء من الساعة 11:59 من مساء يوم ٢٤ مارس (الليلة) و لمدة أسبوعين قابلة للتغيير".
كانت هذه تفاصيل خبر الإمارات تعلق كل رحلات الركاب اعتبارا من مساء اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.