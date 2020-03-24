شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسا تدعو "جيش الظل" لمساعدة المزارعين في جمع المحاصيل والان نبدء بالتفاصيل
ويتوقع المزارعون نقصا بنحو 200 ألف عامل زراعي في أنحاء البلاد خلال فترة الحصاد في ظل فرض قيود صارمة على الحدود للمساعدة في كبح انتشار فيروس كورونا وهو ما صعب الحصول على أياد عاملة من خارج فرنسا.
ومع ابتعاد موظفي استقبال الفنادق ومقدمي الخدمة بالمطاعم ومصففي الشعر وغيرهم عن أعمالهم بسبب إغلاق غير مسبوق أصدر وزير الزراعة ديديه جيوم صيحة لحشد ما أسماه "جيش الظل" في فرنسا.
وقال لتلفزيون بي.اف.ام "أقول لهم: انضموا إلى الجيش العظيم للزراعة الفرنسية. انضموا إلى اولئك الذين سيتيحون لنا أن نأكل بطريقة نظيفة وصحية ومستمرة".
وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن بلاده في حالة حرب ضد الوباء وهو التشبيه الذي يستخدمه الأطباء والممرضون مع تأهبهم لقفزة أخرى في عدد الحالات.
وسجلت فرنسا نحو 20 ألف حالة إصابة مؤكدة حتى الآن بفيروس كورونا ونحو 860 وفاة.
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