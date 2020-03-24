شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق الأسواق المفتوحة للأسماك والخضار بالإمارات والان نبدء بالتفاصيل

قررت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية إغلاق الأسواق المفتوحة التي تشمل بيع الأسماك والخضار واللحوم وذلك لمدة أسبوعين ابتداءً من 25/3/2020 قابلة للمراجعة والتقييم. ويستثنى من ذلك أسواق الأسماك والخضار واللحوم العاملة مع شركات التوريد والبيع بالجملة ومنافذ بيع المواد الغذائية الجمعيات التعاونية والبقالة والسوبر ماركت.

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