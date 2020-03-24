شكرا لقرائتكم خبر عن البنتاجون: 174 حالة كورونا في الجيش الأمريكي والان نبدء بالتفاصيل

قال البنتاجون الأمريكي اليوم الثلاثاء إن عدد الإصابات بفيروس كورونا في الجيش بلغ 174 حالة بزيادة 41 إصابة عن اليوم السابق.

وفي تحديث يومي أضاف البنتاجون أن 59 موظفا مدنيا و61 من أفراد أسرهم و27 متعاقدا ثبتت إصابتهم أيضا بالفيروس.