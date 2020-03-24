شكرا لقرائتكم خبر عن 811 إصابة جديدة بكورونا في هولندا والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت السلطات الصحية في هولندا اليوم الثلاثاء تسجيل 811 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا بزيادة 17 بالمئة عن أمس ليصل العدد الكلي إلى 5560 حالة.

وقال معهد الصحة الوطني في تقريره اليومي إن هناك 63 حالة وفاة جديدة مما يرفع الإجمالي إلى 276 حالة.

وذكر المعهد أن الإجراءات التي اتخذت هذا الشهر، مثل إغلاق المطاعم والمدارس وحظر التجمعات العامة، سيبدأ أثرها في الظهور فيما يتعلق بعدد الحالات "في نهاية هذا الأسبوع أو مطلع الأسبوع المقبل".