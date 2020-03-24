شكرا لقرائتكم خبر عن 811 إصابة جديدة بكورونا في هولندا والان نبدء بالتفاصيل
وقال معهد الصحة الوطني في تقريره اليومي إن هناك 63 حالة وفاة جديدة مما يرفع الإجمالي إلى 276 حالة.
وذكر المعهد أن الإجراءات التي اتخذت هذا الشهر، مثل إغلاق المطاعم والمدارس وحظر التجمعات العامة، سيبدأ أثرها في الظهور فيما يتعلق بعدد الحالات "في نهاية هذا الأسبوع أو مطلع الأسبوع المقبل".
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