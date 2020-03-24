البنك المركزي يعلن جمع ٤٤ مليار دينار عراقي لدعم الاستعدادات الوقائية ضد كورونا

اعلن البنك المركزي، الثلاثاء، جمع ٤٤ مليار دينار عراقي لدعم الاستعدادات الوقائية ضد فيروس كورونا.
وذكر البنك في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، انه "في إطار الجهود الرامية إلى درء الخطر الداهم الذي يُمكن أن يتسبب به تفشي فيروس كورونا على صحة المواطنين الكرام، ولأجل دعم الاستعدادات الوقائيَّة التي تقوم بها وزارة الصحَّة وخليَّة الأزمة،
يُعلن البنك المركزي العراقي عن جمع ما قيمته (٤٤ مليار دينار عراقي) لغاية يوم الثلاثاء ٢٤ / ٣ / ٢٠٢٠ ".
واضاف ان "الامول ستوظف بالدرجة الأساس، لأغراض سد النقص بأجهزة التنفس الصناعي (الإنعاش التنفسي)، وهو النقص الذي يُسبّب ارتفاع نسب الوفيات، وكذلك لأغراض إجراءات الوقاية من انتشار الوباء".
واوضح البنك، :"ينتهز محافظ البنك المركزي ومجلس ادارته هذه الفرصة لتقديم الشكر الجزيل إلى الجهاز المصرفي العراقي وجميع الجهات التي لبَّت النداء وساهمت بالتبرع للصندوق الذي دعت اليه وزارة المالية العراقية لمواجهة هذا الوباء الخطير".
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