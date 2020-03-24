مصرف الرشيد يعلن رفع رواتب موظفي 57 دائرة لشهر آذار

اعلن مصرف الرشيد، الثلاثاء، عن رفع رواتب موظفي 57 دائرة لشهر آذار الحالي.

وقال المصرف في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، "مستمرون برفع الرواتب لشهر اذار الجاري، وتم رفع رواتب موظفي( ٥٧) دائرة من حملة بطاقات الدفع الالكتروني (نخيل ماستر كارد) و ( كي كارد ) لشهر اذار هذا اليوم الثلاثاء المصادف ٢٠٢٠/٣/٢٤".

واكد المصرف انه "باستطاعة حملة بطاقات مصرف الرشيد استلام رواتبهم من شبكة فروعنا المنتشرة في جميع المحافظات او من احد منافذ نخيل ماستر كارد وكي كارد المعتمدة".