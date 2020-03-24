فيروس صيني جديد حصيلته الاولى وفاة شخص

نشرت جريدة "economictimes"، تقريراً يفيد بوفاة رجل من مقاطعة ووهان الصينية من فيروس هانتا، وذلك أثناء وجوده في حافلة سيارة كبيرة للنقل العام، ذاهبا لمقاطعة شاندونغ الصينية.

واضافت الصحيفة أن السلطات الصينية تقوم باختبار جميع الركاب المتواجدين على الحافلة للتأكد من عدم إصابتهم بالفيروس، وذلك وفقا للتقرير نشر في " جلوبال تايمز"، كما أن هذا الفيروس ينتشر بشكل رئيسي من القوارض.



وتابع تقرير الصحيفة أنه في ظل حالة الخوف والذعر التي يتعرض لها العالم نتيجة نفشي كورونا، ظهر فى هانتا الذي يطلق عليه أيضا متلازمة فيروسات هانتافين الرئوية (HPS)، وتأتي حالة فيروس هانتا في الوقت الذي يقترب فيه العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس التاجي كورونا علي مستوي العالم م من 400000 ، ولم يجد العلماء حتى الآن علاجًا له.