بالأرقام.. الكشف عن خسائر شركات الطيران بسبب كورونا في 2020

توقع اتحاد النقل الجولي الدولي (اياتا) الثلاثاء أن يخسر قطاع الطيران في العالم 252 مليار دولار من عائداته هذا العام، بسبب فيروس كورونا المستجد، أي ما يعادل ضعف توقعاته السابقة في هذا الإطار التي بلغت 113 مليار دولار.
وقال مدير عام الاتحاد ألكسندر دو جونياك "إنها أكثر الأزمات عمقا التي مرت على قطاعنا على الإطلاق"، وذلك خلال مؤتمر صحافي عبر الهاتف، داعيا الحكومات لتقديم لمساعدة لمواجهة "أزمة السيولة".
ودفعت قرارات حظر السفر، وتعليق بعض الدول للرحلات الجوية، والهبوط الشديد في حركة السفر جوا على مستوى العالم، شركات الطيران إلى وقف أو تقليص نشاطها.
فشركة أميركان إيرلاينز، على سبيل المثال، قلصت الرحلات الدولية بنسبة 75% حتى السادس من مايو، وأوقفت تشغيل كل أسطولها من الطائرات عريضة البدن تقريبا.
ودفعت قرارات حظر السفر، وتعليق بعض الدول للرحلات الجوية، والهبوط الشديد في حركة السفر جوا على مستوى العالم، شركات الطيران إلى وقف أو تقليص نشاطها.
فشركة أميركان إيرلاينز، على سبيل المثال، قلصت الرحلات الدولية بنسبة 75% حتى السادس من مايو، وأوقفت تشغيل كل أسطولها من الطائرات عريضة البدن تقريبا.
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