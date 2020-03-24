واشنطن: أزمة فيروس كورونا قد تؤدي إلى انهيار اجتماعي في عدد من الدول

حذرت وزارة الدفاع الأمريكية، الثلاثاء، من انهيار اجتماعي في بعض دول العالم التي تعتبر الأكثر إصابة بفيروس كورونا المستجد.

وقال رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الأمريكية الجنرال مارك ميلي، خلال كلمة ألقاها في البنتاغون، إن "هذا الوضع قد يؤدي في بعض الدول إلى انهيار اجتماعي".

وأضاف ميلي أنه "يعتقد، انطلاقا من خبرة الدول الأخرى المتضررة بالمرض، أن الأزمة الناجمة عن جائحة فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة قد تستغرق من 8 أسابيع إلى 3 أشهر أو حتى تموز".