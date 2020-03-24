مسؤول إيطالي يفجر مفاجأة بشأن المصابين بفيروس كورونا في البلاد

قال رئيس وكالة الحماية المدنية الإيطالية، أنجيلو بوريلي، اليوم الثلاثاء، إن عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في البلاد، قد يكون أكبر بعشرة أضعاف عما هو معلن.
وأفاد بوريلي بأنه يعتقد أن ما يصل إلى 640 ألف شخص قد أصيبوا في البلاد، علما أن فحوص الكشف عن الإصابة تقتصر عادة على من يذهبون للمستشفيات طلبا للعلاج مما يعني أن آلاف الحالات لا يتم اكتشافها.
وذكر أن أكبر مدن إيطاليا تواجه نقصا في الكمامات وأجهزة التنفس، مؤكدا أنها مشكلة تكبل النظام الصحي منذ ظهور الفيروس في إقليم لومبارديا بشمال البلاد في 21 فبراير.
وتابع: "نتواصل مع السفارات لكنني أخشى عدم وصول المزيد من الكمامات من الخارج".
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