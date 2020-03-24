البنتاغون يعلن إصابة 174 جندياً أمريكياً بفيروس كورونا

وجاء في بيان لوزارة الدفاع الأمريكية أنه تم تسجيل إصابات بالفيروس أيضا لدى 59 مدنيا و61 من ذويهم، فضلا عن 27 متعاقدا، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات المرتبطة بالبنتاغون إلى 340.

وكان وزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبر، أكد أمس الاثنين أن وباء فيروس كورونا المستجد أثر بشكل معين على درجة استعداد القوات المسلحة للولايات المتحدة.



وشدد وزير الدفاع الأمريكي على أن كل الوحدات التي سترصد بين عناصرها أعراض الفيروس المميت ستخضع لفحوصات طبية فورية.