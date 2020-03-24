الصحة تعلن تسجيل 50 اصابة جديدة بفايروس كورونا في العراق

أعلنت وزارة الصحة، الثلاثاء، عن تسجيل 50 إصابة جديدة بفايروس كورونا في العراق.

وقالت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "مختبرات الوزارة اكدت تشخيص ٥٠ اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في العراق، بينها حالتان في الرصافة وواحدة في مدينة الطب و11 في البصرة".

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وأضاف البيان أن "تم تسجيل اربع حالات في نينوى و3 في كربلاء و13 في النجف وثماني في السليمانية و6 في أربيل وواحدة في كل من ديالى ودهوك"، مشيرة الى "تسجيل ٤ وفيات جديدة (٢ في كربلاء وواحدة في البصرة والرابعة في السليمانية)".

ولفت البيان الى "تسجيل ١٣ حالة شفاء جديدة (٩ في السليمانية وحالة واحدة في الكرخ والبصرة وحالتين في النجف)"، مؤكدا أن "مجموع الإصابات المشخصة في العراق: ٣١٦، و مجموع الوفيات: ٢٧، ومجموع حالات الشفاء: ٧٥".