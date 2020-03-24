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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الإعلان عن أول وفاة في الصين بفايروس جديد إسمه Hantavirus والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 24 مارس 2020
متابعات_الخليج 365
أعلنت صحيفة صينية عن أول حالة وفاة بسبب فيروس جديد يدعى Hantavirus .
ونقلت جريدة Global Times الصينية عن مصادر طبية أن الفايروس قديم، ولكنه عاود للظهور في اقليم شاندونج،وهو معدي وانتشاره يعد من قبيل الكارثة الحقيقية.
يسبب الفايروس الجديد مشاكل فى الجهاز التنفسي تعرف ب Hantavirus Pulmonary Syndrome بالإضافة لمشاكل فى الكلى مصحوبة بحمى، وينتقل الفايروس عن طريق الفئران بحسب الصحيفة.
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