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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ارتفاع إصابات كورونا داخل الجيش الأمريكي إلى 174 والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 24 مارس 2020
متابعات_الخليج 365
أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية،الثلاثاء، تسجيل 41 إصابة جديدة بفيروس كورونا في صفوف الجيش مما أدى إلى ارتفاع إجمالي المصابين إلى 174 حالة.
وفي تحديث يومي، قال البنتاجون إن 59 موظفا مدنيا و61 من أفراد أسرهم و27 متعاقدا ثبتت إصابتهم أيضا بالفيروس.
ومؤخرا، قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية إن وزير الدفاع مارك إسبر ونائبه سيخضعان للحجر الصحي، بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"a.
وقال إن كبير القادة العسكريين الأمريكيين في أوروبا ربما تعرض لفيروس كورونا خلال مؤتمر مع قادة القوات البرية في أوروبا في فيسبادن بألمانيا.
وكان الجيش الأمريكي قد أعلن،الإثنين، إنه أوقف نقل أفراد ومعدات لإجراء تدريب عسكري كبير في أوروبا بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.
وقلص الجيش من قبل حجم هذا التدريب المعروف واتخذ خطوة وقائية إضافية وهي التي أعلن عنها اليوم.
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