فيروس كورونا يقرب من بيت خامنئي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 24 مارس 2020

متابعات_الخليج 365

أفادت وسائل إعلام إيرانية، أن والدة زوجدة أبن المرشد الإيراني الإصغر، ميثم، خامنئي، توفيت اليوم الإثنين، بعد إصابتها بفيروس كورونا .



وأرسل الرئیس الإیراني حسن روحاني برقية تعزية، الثلاثاء، إلى زوج المتوفاة، محمود لولاتشيان، بحسب ما أفادت وكالة "إيسنا".

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وكانت حماة ابن المرشد الإيراني قد توفيت في مستشفى بطهران، بسبب إصابتها بفيروس كورونا، بحسب ما أعلنت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا".

هذا وتداول ناشطون مقطعا يظهر عددا من رجال الدين وعناصر الحرس الثوري وعددا من أفراد أسرة المتوفاة وهم يقيمون مراسم عزاء على جثمان المتوفاة.

يذكر أن العشرات من المسؤولين الإيرانيين والمقربين من بيت المرشد أصيبوا بكورونا، من بينهم فريد الدين حداد عادل، شقيق زوجة مجتبى خامنئي.

كما أصيب بالمرض حسين محمدي، من أعضاء مكتب المرشد الإيراني وعضو مجلس تشخيص مصلحة النظام.