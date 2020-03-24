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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا في السودان والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 24 مارس 2020
متابعات_الخليج 365
أعلن السودان، اليوم الثلاثاء، تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا.
وقال وزير الثقافة والإعلام، الناطق الرسمي باسم الحكومة فيصل محمد صالح: إن ”الحالة موجودة حاليًا في العزل الصحي، وهي لمواطن سوداني قدم للبلاد في الحادي والعشرين من آذار/مارس الجاري“.
ونقلت وكالة الأنباء السودانية الرسمية عن صالح أن الإبلاغ عن هذه الحالة تم من داخل أسرته وهو أمر إيجابي، حيث تم عزل المخالطين له وتم إبلاغ الدولة العربية التي قدم منها .
وبين أن ”هناك تعاونًا بين السودان والعديد من الدول في إطار تبادل المعلومات الصحية بشأن كورونا“.
وكان السودان قد سجل في الأيام الماضية إصابتين بالفيروس توفيت إحداهما.
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