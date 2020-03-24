شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تونس تسجل 25 حالة جديدة بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 24 مارس 2020 متابعات_الخليج 365 أعلنت وزارة الصحة التونسية، الثلاثاء، تسجيل 25 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (COVID-19)، ليرتفع إجمالي المصابين إلى 114 حالة مؤكدة.

وتوزع الإصابات في تونس بين 74 حالة قادمة من الخارج و39 حالة محلية في 17 محافظة تونسية. Advertisements وأفادت السلطات التونسية بأنه تم إخضاع 15952 شخصا للحجر الصحي الذاتي، 5438 منهم أتموا فترة المراقبة الصحية و10514 ما زالوا تحت الحجر الصحي والمراقبة الصحية اليومية. ولتطويق انتشار الفيروس، كان الرئيس التونسي قيس سعيد قرر نشر قوات الجيش في شوارع تونس لفرض قرار الحجر الصحي التام للسكان (10 ملايين نسمة). وبدأت القوات العسكرية مساء الإثنين في الانتشار في 24 محافظة تونسية، لمنع كل السكان من الخروج من منازلهم وردع كل من يخرقون قرار الحجر الصحي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تونس تسجل 25 حالة جديدة بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.