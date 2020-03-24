فضيحة جديدة لإخوان تونس .. الغنوشي كان يخطط لإرسال 3 الاف ارهابي إلى ليبيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 24 مارس 2020

متابعات_الخليج 365

كشف رئيس جبهة إنقاذ تونس منذر قفراش عن فضيحة المؤامرة التى ستضرب تونس خلال أيام بتخطيط من حركة النهضة الإخوانية والمتمثلة فى استقبال 3000 داعشى كانوا يقاتلون فى سوريا وسيقع ترحيلهم إلى تونس تحت ذريعة أنهم مواطنون تونسيون يعملون فى تركيا ويريدون العودة لتونس خوفا من تفشى وباء الكورونا مستغلين انشغال الشعب فى هذه الأزمة.



ونقلت جريدة اليوم السابع المصرية، عن رئيس جبهة إنقاذ تونس، أنه بناء على تواصله مع صحفى تركى معارض قام بالاطلاع على قائمة الذين سيقع استقبالهم فى تونس خلال اليومين القادمين وتبين أنهم دواعش كانوا يقاتلون فى سوريا منذ سنوات ثم مع بدأ المعركة فى ليبيا وقع استقدامهم لتركيا يوم 15 /2020/02 ووقع إيواؤهم مع زوجاتهم فى مخيم تركى على الحدود مع سوريا وهم ينتمون لجبهة النصرة وداعش ويقودهم الإرهابى أبو مصعب التونسى الذى سيعود معهم لتونس ثم وحسب الاتفاق الذى أجراه أردوغان مع راشد الغنوشى رئيس حركة النهضة الإخوانية سيقع تحويلهم برا نحو ليبيا للمشاركة فى القتال إلى جانب حكومة فايز السراج الإخوانية.

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وأوضح رئيس جبهة إنقاذ تونس أن رئيس الدولة قيس سعيد ورئيس الحكومة إلياس الفخفاخ يتحملون مسؤولية استقبال هؤلاء الارهابيين بعلم أو بدون علم وسيتم مقاضاة قيادات إخوان تونس أمام المحاكم الوطنية والدولية بتهمة دعم الإرهاب.

وطالب منذر قفراش الشعب التونسى والمعارضة للتنسيق ومنع دخول الدواعش لتونس بكل الطرق وفضح المؤامرة الإخوانية ضد تونس والإخوة فى ليبيا حيث يقود المؤامرة راشد الغنوشى.

وفى وقت سابق أعدت مؤسسة ماعت، تقرير يكشف تفاصيل جديدة حول الأزمات التى تضرب حركة النهضة الإخوانية فى تونس، لافتا التقرير أن الحركة الإخوانية تشهد تصدع كبير بداخلها، بسبب انتهاج الأساليب الانتهازية التى تسير عليها فى الوقت الحالى، والتى تسببت فى إفساد المشهد السياسى هناك.

وأضاف التقرير أن الانشقاقات أصبحت تضرب حركة النهضة التونسية، بسبب النهج الخاطئ التى تسير عليه، وأن الأحزاب التى تحالفت معها شهدت العديد من الانكسارات والفشل الكبير نتيجة أنهم تحالفوا مع النهضة الإخوان، وتابع التقرير أن الفشل الذى تشهده الحركة يعود بسبب المؤامرات التى تقودها فى الداخل والخارج.