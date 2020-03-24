تسجيل 4 حالات كورونا بين جنوب الناتو في أفغانستان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 24 مارس 2020

متابعات_الخليج 365

قال حلف شمال الأطلسي "الناتو"، الثلاثاء، إن 4 من جنوده في أفغانستان أصيبوا بفيروس كورونا بعد وقت قصير من دخول البلاد.



وذكر الحلف في بيان صادر عنه، إن هذه الحالات هي الأولى المؤكدة داخل صفوف التحالف، مشيراً إلى أن الجنود وصلوا حديثا إلى البلاد وكانوا في منشأة فحص وقائية عندما ظهرت عليهم الأعراض، وتم نقلهم إلى العزل وخضعوا للفحص .

وذكر حلف شمال الأطلسي أن هناك نحو 1500 جندي في منشآت فحص كإجراء وقائي ومعظمهم وصلوا حديثا إلى أفغانستان.

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وسجلت أفغانستان 34 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا حتى الآن، وثمة مخاوف من عدم قدرة نظامها الصحي الذي قوضته سنوات الحرب على التعامل مع تفشي الفيروس.

ومنذ الأربعاء الماضي، يقبع خافيير سولانا الأمين العام الأسبق لحلف شمال الأطلسي (الناتو) ووزير خارجية الاتحاد الأوروبي الأسبق، بأحد مستشفيات العاصمة الإسبانية مدريد لتقلي العلاج جراء إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وفي اليوم ذاته الذي دخل فيه سولانا إلى المستشفى، أعلن الجيش النرويجي إيقاف مناورات عسكرية لحلف شمال الأطلسي (الناتو) على أراضيه في القطب الشمالي، بسبب تفشي فيروس كورونا.