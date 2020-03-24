حفتر يصدر قرار يقضي بتعديل ساعات حظر التجول في ليبيا بسبب كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 24 مارس 2020

متابعات_الخليج 365

أصدر القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر، قرارا يقضي بتعديل ساعات حظر التجول، الذي أعلن في المناطق الخاضعة لسيطرة الجيش الليبي، بشأن جهود مكافحة خطر فيروس كورونا.



وبحسب بيان مقتضب لقيادة الجيش الليبي، فإن المشير حفتر أصدر تعليمات بشأن تغيير ساعات الحظر، التي صدرت عن اللجنة الخاصة بمكافحة فيروس كورونا من 24 ساعة، إلى عدد محدد من ساعات اليوم، تبدأ من الساعة الثالثة مساء وحتى الساعة السابعة من صباح اليوم التالي.

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وكان وزير الداخلية في الحكومة الليبية المؤقتة أصدر، أمس الإثنين، قرارا بحظر التجول، في المناطق التابعة لها، في إطار خطة احترازية لمنع وصول فيروس كورونا المستجد إلى ليبيا.

وبحسب بيان صادر عن المكتب الإعلامي التابع للوزارة، قرر الوزير إبراهيم بوشناف، عضو اللجنة العليا لمكافحة مرض كورونا، فرض حظر التجول حظرا تاما، طيلة الـ24 ساعة، اعتبارا من يوم الأربعاء الموافق لـ 25 آذار مارس الجاري، وحتى الجمعة الموافق لـ 3 نيسان أبريل المقبل.