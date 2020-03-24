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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تسجيل أول إصابتين بكورونا في لاوس والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 24 مارس 2020
متابعات_الخليج 365
أعلنت وزارة الصحة في لاوس، التي تقع جنوب شرق آسيا، تسجيل أول حالتي إصابة بفيروس كورونا الجديد، بحسب ما ذكره تقرير إخباري بثته شبكة "إم.سي.أو.تي" التايلاندية المملوكة للدولة، الثلاثاء.
وقال التقرير إن الحالتين هما لعامل في أحد الفنادق يبلغ من العمر 28 عاما ومرشدة سياحية عمرها 36 عاما وكلاهما في العاصمة فينتيان.
وأضاف أن المصابين سافرا إلى الخارج وعملا عن قرب مع أجانب ويخضعان للعلاج حاليا في أحد المستشفيات.
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