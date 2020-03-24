شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تسجيل أول إصابتين بكورونا في لاوس والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 24 مارس 2020 متابعات_الخليج 365 أعلنت وزارة الصحة في لاوس، التي تقع جنوب شرق آسيا، تسجيل أول حالتي إصابة بفيروس كورونا الجديد، بحسب ما ذكره تقرير إخباري بثته شبكة "إم.سي.أو.تي" التايلاندية المملوكة للدولة، الثلاثاء.

Advertisements وقال التقرير إن الحالتين هما لعامل في أحد الفنادق يبلغ من العمر 28 عاما ومرشدة سياحية عمرها 36 عاما وكلاهما في العاصمة فينتيان. وأضاف أن المصابين سافرا إلى الخارج وعملا عن قرب مع أجانب ويخضعان للعلاج حاليا في أحد المستشفيات.

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