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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وفاة مصاب بـ«كورونا» في المثنى العراقية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 24 مارس 2020
أعلنت دائرة صحة المثنى في العراق، اليوم الثلاثاء، عن وفاة مصاب بفيروس كورونا في المحافظة.
وقال مدير عام صحة المحافظة عون المالكي في تصريح صحافي، إن مصابا بفيروس كورونا وهو رجل مسن يبلغ من العمر 80 عاما توفى اليوم.
واضاف أن "هذا الرجل أصيب بالفيروس لكونه من الملامسين لإحدى الحالات المصابة".
وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الصناعة والمعادن، الثلاثاء، استمرار العمل والإنتاج لتأمين الحاجة المتزايدة من منتج جل معقم ومرطب اليدين (أمـان) بمختلف العبوات للوقاية من وباء كورونا.
وأوضح مدير عام الشركة العامة للمنتجات الغذائية محمد جبار حسين -في بيان- إن الشركة تبذل جهودًا كبيرة ومكثفة في ظل الظروف الجارية من أجل ديمومة إنتاجها من معقم ومرطب اليدين (أمـان) بمختلف العبوات لتجهيز مختلف الجهات الحكومية وتأمين حاجة المواطنين للوقاية من فيروس كورونا.
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