دفن شرعي لثالث مصري متوفى بـ كورونا في إيطاليا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 24 مارس 2020

أصدر وزير القوى العاملة محمد سعفان، تعليمات فورية لمكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة، بالقنصلية المصرية بميلانو، بمتابعة مستحقات المواطن المصري أيمن عاطف عزب خطاب، الذي توفي إثر إصابته بفيروس كورونا.



وأوضح هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أنه بالمتابعة مع مكتب التمثيل العمالي بميلانو، أشار الملحق العمالي مجدي حسنين، إلى أن المواطن المصري أيمن عاطف عزب خطاب، توفي إثر إصابته بفيروس كورونا وهو من ميت الموز شبين الكوم محافظة المنوفية، وتم تكفينه ودفنه اليوم حسب الشريعة الإسلامية في مقابر المسلمين، من خلال منظمة الايكوي التي تتكفل بدفن موتى المسلمين.

وقال الملحق العمالي، إنه تم التواصل مع خال المتوفي وائل كمال، لطلب المستندات الخاصة بإعلام الوراثة، حيث أن المتوفي له ثلاثة أولاد في مصر، فضلا عن إرسال أي أوراق أو مستندات لديهم لمتابعة مستحقات الأسرة.