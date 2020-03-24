كاهن إيطالي يموت بعد أن تخلى عن جهاز تنفس ليعطيه لمريض أصغر سنا منه

توفي الكاهن الإيطالي دون جوزيبي بيرارديللي البالغ من العمر 72 عاماً، الذي كان يعاني من ​فيروس كورونا​ المتفشي في ​إيطاليا​، حيث تخلى عن جهاز ​التنفس​ الصناعي الخاص به ليعطيه للمريض الأصغر سناً، وهو من مدينة بيرغامو الإيطالية.

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