رئيسة بلدية اجدعبرين : فاتورة المشتركين بالمولد عن شهر اذار مدفوعة سلفا من قبل البلدية

أعلنت رئيسة بلدية اجدعبرين - ​الكورة​ جوسلين حميد البايع، بإسمها وباسم كل اعضاء المجلس البلدي، ان "فاتورة المشتركين في المولد عن شهر اذار مدفوعة سلفا من قبل ​البلدية​"، مؤكدة ان "هذه المبادرة الفريدة تساعد سكان القرية في هذه الظروف الصعبة"، مشيرة الى انها "قامت بتوزيع قسائم شرائية بقيمة مئة ألف ليرة لبنانية على كل عائلات البلدة من أجل مساعدتهم في هذه الظروف".

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