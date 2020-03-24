أردوغان: نتابع عن كثب كافة إجراءات مؤسساتنا ضد كورونا

أكد الرئيس التركي ​رجب طيب أردوغان​، بأن حكومته تتابع عن كثب كافة الإجراءات التي تقوم بها المؤسسات بخصوص تدابير الوقاية من ​فيروس كورونا​ المستجد، لافتاً إلى أنه "بحث مع الوزراء سير التدابير المتخذة ضد كورونا، وجهودنا مستمرة في خدمة مواطنينا".

وأشار أردوغان في مقطع مصور نشره على وسائل التواصل الإجتماعي إلى التدابير التي تتخذها البلاد ضد كورونا، لافتاً إلى أن ​السلطات التركية​ تتابع عن كثب "كافة أعمال مؤسساتنا، ونواصل اتخاذ خطواتنا بشكل متناسق"، مشيرا إلى "عدم حدوث انقطاع في ​التيار الكهربائي​ والغاز"، موضحا أن بلاده شهدت أياما أكثر صعوبة ولم تلجأ إلى ذلك، ولا يمكن اتخاذ مثل هذه الخطوة في الدولة الاجتماعية.