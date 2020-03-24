البنتاغون: أزمة كورونا قد تؤدي إلى انهيار اجتماعي في عدد من الدول

حذرت ​وزارة الدفاع الأميركية​ من انهيار اجتماعي في بعض دول العالم التي تعتبر الأكثر إصابة بأزمة ​فيروس كورونا​ . وأكد رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الأميركية الجنرال ​مارك ميلي​، خلال كلمة ألقاها في ​البنتاغون​، أن "هذا الوضع قد يؤدي في بعض الدول إلى انهيار اجتماعي".

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