تسجيل 63 وفاة جديدة و811 إصابة بفيروس كورونا في هولندا

أفادت السلطات الصحية الهولندية،عن تسجيل 63 حالة وفاة جديدة و811 إصابة ب​فيروس كورونا​ في البلاد، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات المسجلة في البلاد إلى 5560 حالة.

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