تسجيل 63 وفاة جديدة و811 إصابة بفيروس كورونا في هولندا

أفادت السلطات الصحية الهولندية،عن تسجيل 63 حالة وفاة جديدة و811 إصابة بفيروس كورونا في البلاد، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات المسجلة في البلاد إلى 5560 حالة.
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