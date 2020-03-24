الصحة البحرينية: وفاة مواطن بحريني يبلغ من العمر 65 عاماً مصاب بالكورونا

أعلنت وزارة الصحة في البحرين، عن "وفاة مواطن بحريني يبلغ من العمر 65 عاما، يعاني من أمراض وظروف صحية مزمنة وأصيب بفيروس كورونا، وهذه ثالث وفاة في البلاد"، مشيرة الى ان "المواطن الذي توفي، كان يخضع للعلاج والرعاية في إحدى المراكز الخاصة بالعزل والعلاج تحت إشراف طاقم طبي متخصص بعد عودته للبحرين عبر رحلة طيران غير مباشرة من إيران".
ةلفتت الوزارة الى ان "الأوضاع الصحية للحالات القائمة الأخرى مستقرة حالياً، فيما عدا حالتين تحت العناية، وجميعها تخضع للعلاج والرعاية حسب البروتوكولات الطبية والإرشادات الدولية المعتمدة وتوصيات منظمة الصحة العالمية".
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