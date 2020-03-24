أعلن منفذ عام السويداء في الحزب السوري القومي الاجتماعي سمير الملحم بأنّ "القوميين الاجتماعيين في نطاق المنفذية على مستوى المحافظة على أتمّ الجهوزية لمواجهة فايروس "كورونا"، وفقاً للإجراءات التي أقرّتها الحكومة السورية، والتعليمات والإرشادات الصادرة عن الوزارات المختصة"، لافتاً إلى "أهمية الإجراءات الوقائية لمواجهة "كورونا"، وضرورة تقيّد المواطنين بالتوجيهات والإرشادات الرسمية".
وأكد الملحم أن "منفذية السويداء تقف الى جانب أهلنا في هذه المنطقة، وستقوم بكل ما في وسعها لمساعدة الناس ومؤازرة الجهات المعنية في هذه المواجهة، تحت شعار "معاً ضد الوباء" الذي أطلقه حزبنا".
كانت هذه تفاصيل خبر منفذ عام السويداء بالحزب السوري: نحن على أتمّ الجهوزيّة لمساعدة الناس بمواجهة كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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