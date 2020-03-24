حزب الكتائب: حماية اللبنانيين الصحية لا تنفصل عن حمايتهم الاجتماعية

أعتبر المكتب السياسي للكتائب اللبنانية، في اجتماعه الأسبوعي، ان "حماية اللبنانيين الصحية لا تنفصل عن حمايتهم الاجتماعية وتكون عبر تمكينهم من الصمود في منازلهم"، لافتاً الى "أهمية سلة الإجراءات الإستثنائية التي أعلن عنها رئيس الكتائب لمؤازرة الأفراد والشركات والمؤسسات في زمن انعدام الإنتاج، والحاجة القصوى الى التضامن المجتمعي".
وثمن المكتب دور البلديات المسؤول والفعال في "الاستجابة للمتطلبات الصحية والاجتماعية على رغم إنعدام الإمكانيات المحتجزة في الصندوق البلدي المستقل، وهنا يجدد الحزب مطالبة المعنيين بتحويل كامل مستحقات البلديات واتحاداتها وعائدات الخلوي بأسرع وقت ممكن كونها حقا لها وواجبا مستحقا على الخزينة".
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