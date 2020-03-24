أبو الحسن: تحية لمن يجب إنصافهم وعدم إغفالهم

أشار أمين سر اللقاء الديمقراطي النائب هادي ابو الحسن في تصريح على وسائل التواصل الإجتماعي، إلى أنه "في زمن المحن والأزمات هناك أبطال في المقدمة لحماية الجميع دون تمييز، هم دائماً الى جانب الصليب الأحمر والعاملين في القطاع الطبي والجيش والقوى الأمنية والمتطوعين على تنوعهم، فتحية لمن يجب إنصافهم وعدم إغفالهم، تحية الى الدفاع المدني الذي يحتاج الى الدعم والتجهيز في العديد والعتاد".
تجدر الإشارة إلى أن منع التجول في لبنان دخل يومه الثالث، ولا يشمل منع التجول العسكريين والصليب الأحمر والدفاع المدني والقطاع الصحي والطبي والصيدليات والسوبرماركت ومحطات الوقود والمخابز.
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