أبو الحسن: تحية لمن يجب إنصافهم وعدم إغفالهم

أشار أمين سر ​اللقاء الديمقراطي​ النائب ​هادي ابو الحسن​ في تصريح على وسائل التواصل الإجتماعي، إلى أنه "‏في زمن المحن والأزمات هناك أبطال في المقدمة لحماية الجميع دون تمييز، هم دائماً الى جانب ​الصليب الأحمر​ والعاملين في القطاع الطبي و​الجيش​ و​القوى الأمنية​ والمتطوعين على تنوعهم، فتحية لمن يجب إنصافهم وعدم إغفالهم، تحية الى ​الدفاع المدني​ الذي يحتاج الى الدعم والتجهيز في العديد والعتاد".

تجدر الإشارة إلى أن منع التجول في ​لبنان​ دخل يومه الثالث، ولا يشمل منع التجول العسكريين والصليب الأحمر والدفاع المدني و​القطاع الصحي​ والطبي و​الصيدليات​ والسوبرماركت و​محطات الوقود​ والمخابز.