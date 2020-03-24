جولة لمراقبي الاقتصاد على المحال والسوبرماركت شرق صيدا

واصل مراقبو ​وزارة الاقتصاد​ في محافظة ​الجنوب​ دورياتهم على المحال والسوبرماركت، للتثبت من التزام اصحابها بنسب الارباح المقررة، و​حماية المستهلك​ من ​ارتفاع الاسعار​ الذي تمارسه بعض المحال بهدف الإستغلال في الظروف الحالية.

وشملت جولة المراقبين بلدات ​الهلالية​، عبرا و​مجدليون​ شرق ​مدينة صيدا​، وتم خلالها مراقبة اسعار السلع والمواد الغذائية الموجودة عليها ومقارنتها مع اسعار الصندوق. وجاءت النتائج متطابقة من حيث الالتزام بنسب الارباح. وأعطى فريق المراقبين تعليماته استنادا لقرار التعبئة العامة، لناحية التعقيم ومراعاة المسافات بين المستهلكين داخل السوبرماركت وارتداء الكمامات والقفازات.