محافظ جبل لبنان: لفتح جميع الطرقات التي سبق لبعض البلديات ان اقفلتها

طلب محافظ جبل لبنان القاضي محمد المكاوي، في تعميم له من "القائمقامين والبلديات واتحاداتها فتح جميع الطرقات التي سبق لبعض البلديات ان اقفلتها بقصد عزل البلدات في سياق التدابير المتخذة لمكافحة وباء كورونا، وذلك بصورة فورية تحت طائلة تكليف القوى الأمنية والعسكرية فتحها وملاحقة المخالفين وفق النصوص القانونية".
واشار المكاوي الى "متابعة إجراءات مراقبة إلتزام السكان منازلهم وعدم الخروج الا للضرورة القصوى مع اعتماد وسائل الوقاية والسلامة، ومنع أي نوع من التجمعات مهما كانت الأسباب، والتشدد في مراقبة المؤسسات المستثناة من وقف العمل، ومدى تقيدها بتدابير السلامة وعدم السماح بالإكتظاظ لديها".
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