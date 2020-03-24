محافظ جبل لبنان: لفتح جميع الطرقات التي سبق لبعض البلديات ان اقفلتها

طلب ​محافظ​ ​جبل لبنان​ القاضي ​محمد المكاوي​، في تعميم له من "القائمقامين و​البلديات​ واتحاداتها فتح جميع الطرقات التي سبق لبعض البلديات ان اقفلتها بقصد عزل البلدات في سياق التدابير المتخذة لمكافحة وباء ​كورونا​، وذلك بصورة فورية تحت طائلة تكليف ​القوى الأمنية​ والعسكرية فتحها وملاحقة المخالفين وفق النصوص القانونية".

واشار المكاوي الى "متابعة إجراءات مراقبة إلتزام السكان منازلهم وعدم الخروج الا للضرورة القصوى مع اعتماد وسائل ​الوقاية​ والسلامة، ومنع أي نوع من التجمعات مهما كانت الأسباب، والتشدد في مراقبة المؤسسات المستثناة من وقف العمل، ومدى تقيدها بتدابير السلامة وعدم السماح بالإكتظاظ لديها".