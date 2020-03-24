عثمان التقى السفيرة الأميركية الجديدة في لبنان

استقبل المدير العام ل​قوى الأمن الداخلي​ ​اللواء عماد عثمان​ قبل ظهر اليوم في مكتبه بثكنة المقر العام، ​السفيرة الاميركية​ ​الجديدة​ في ​لبنان​ دوروثيشيا، يرافقها مدير ​مكتب مكافحة المخدرات​ وانفاذ القانون السيد ويسلي روبرتسون Wesley Robertson، الملحق الامني السيد Jessy Alexander ،في زيارة بروتوكولية تهدف الى التعارف والتعاون والتنسيق، جرى خلالها عرض للأوضاع الأمنية العامة في البلاد. إضغط للمزيد

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