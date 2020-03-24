الحجيري في اجتماع في بلدية عرسال: للتنسيق في مواجهة كورونا

أكد عضو ​كتلة المستقبل​ النائب ​بكر الحجيري​ خلال اجتماعه بالمجلس البلدي في ​عرسال​ ان "​لبنان​ أمام هجمة وباء ​كورونا​ القاتل والذي بات موجوداً في كل أنحاء ​العالم​، وعدم تسجيل إصابات في عرسال حتى الآن لا يعني أننا محيدون أو لا يطالنا الوباء،لذلك يجب علينا النضال والتنسيق مع ​الجيش​ وباقي ​القوى الأمنية​ و​الدفاع المدني​ و​الجمعيات الأهلية​ وكل الجهات الطبية والصحية".

هذا وقرر المجتمعون التوجه بالطلب من رئيس ​مجلس النواب​ فتح ​المجلس النيابي​ والدعوة لجلسة إستثنائية يقر فيها قوانين تتماشى مع ظروف البلد، رفع القيود عن ​البلديات​ بالسماح لها بتقديم المساعدات الضرورية ضمن نطاق عملها وتعديل القانون الذي يجيز البلديات تقديم المساعدة للمعوقين من دون المحتاجين".