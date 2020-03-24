أكد عضو كتلة المستقبل النائب بكر الحجيري خلال اجتماعه بالمجلس البلدي في عرسال ان "لبنان أمام هجمة وباء كورونا القاتل والذي بات موجوداً في كل أنحاء العالم، وعدم تسجيل إصابات في عرسال حتى الآن لا يعني أننا محيدون أو لا يطالنا الوباء،لذلك يجب علينا النضال والتنسيق مع الجيش وباقي القوى الأمنية والدفاع المدني والجمعيات الأهلية وكل الجهات الطبية والصحية".
هذا وقرر المجتمعون التوجه بالطلب من رئيس مجلس النواب فتح المجلس النيابي والدعوة لجلسة إستثنائية يقر فيها قوانين تتماشى مع ظروف البلد، رفع القيود عن البلديات بالسماح لها بتقديم المساعدات الضرورية ضمن نطاق عملها وتعديل القانون الذي يجيز البلديات تقديم المساعدة للمعوقين من دون المحتاجين".
كانت هذه تفاصيل خبر الحجيري في اجتماع في بلدية عرسال: للتنسيق في مواجهة كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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