اتحاد نقابات العمال شمالا: طرابلس بحاجة لأكثر من خمسة مبان لمتابعة أوضاع الناس الصحية

لفت اتحاد ​نقابات العمال والمستخدمين​ في ​الشمال​، في بيان إلى "ما يمكن أن تكون عليه الحال اذا صحت التوقعات الفرضية صحيا، حيث ارتأى أنه في ​طرابلس​ بحاجة إلى أكثر من خمسة مبان لمتابعة أوضاع الناس الصحية والاستشفائية، وضرورة السعي إلى ​تحقيق​ ذلك بشكل استباقي، بما في ذلك الطاقم الطبي والتمريضي و​الدواء​ والاوكسيجين العادي والآخر الخاص بعجز الرئتين كليا أو جزئيا".

وأوضح الاتحاد، أنه تم "البحث بوضع المدينة اجتماعياً، اذا ما استمر الوضع الراهن لفترة طويلة وحاجة المدينة إلى متطوعين يدربون على كل الأمور"، مشيرا إلى أنه "ضرورة البحث في المخزون المحلي للحوم والمواد الأساسية"، متسائلاً عن "مصير التموين الخاص بطرابلس اذا استمر توقف المرافق والمرافئ، وعن ​الطحين​ والحبوب في الدرجة الاولى، بالاضافة الى مخزون الدواء وأدوية الامراض المستعصية والمزمنة وبديل ​الكهرباء​ وحتى الماء".