عقد في مبنى إتحاد بلديات وادي خالد اجتماع طارئ حضره رؤساء بلديات ومخاتير وفعاليات طبية وتربوية وهيئات محلية وتم فيه البحث بالمستجدات التي فرضها فيروس كورونا مع تسجيل عدد من الاصابات في المنطقة.
وأكد المجتمعون على "إقرار حال الطوارئ العامة في كل قرى وبلدات الوادي وتشكيل لجان للعمل على توعية المنطقة بمؤازة إتحاد البلديات والقوى العسكرية والأمنية، وحجر الأحياء والعائلات والحالات التي تثبت بها الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد، والعمل على الحجر العام إبتداء من منتصف ليل الجمعة، والتنسيق مع القوى والعسكرية والأمنية، إضافة إلى بلديات الجوار وفاعلياتها لتنفيذ الحجر العام المشترك بين المناطق".
كانت هذه تفاصيل خبر اتحاد بلديات وادي خالد أقر حال الطوارئ العامة في قراه وبلداته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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