بلدية برجا حددت يومي الاربعاء والسبت لفتح المحلات امام المواطنين لشراء حاجياتهم

أعلنت ​بلدية برجا​، في بيان، أنها "قررت تحديد مواعيد فتح المؤسسات والمحال الغذائية وبيع الخضار واللحوم والأفران و​محطات الوقود​ في البلدة يومي الأربعاء والسبت فقط من ​الساعة​ الثامنة صباحا وحتى الرابعة بعد الظهر، حتى يتمكن المواطنون من شراء المواد الغذائية الأساسية فقط".

ولفتت ​البلدية​ الى انه "يجب على جميع المحال أن تخزن بضائعها، ان تأخذ بعين الإعتبار أن الكميات المخزنة يجب أن تلبي حاجة المواطنين ولمدة ثلاثة أيام وخاصة ​الخبز​، وان تفتح ​الصيدليات​ من الساعة العاشرة صباحا حتى الساعة الرابعة عصرا"، موضحة انه "يمنع منعا باتاً استقبال الزبائن داخل المحلات الغذائية، ويجب ان تحصل عملية تعقيم يومي للمواد داخل المحال قبل اعطائها للزبائن، ويجب تسليم المواد بأكياس مقفلة بعد تعقيم ما فيها عبر عمال الديلفري أمام المحال أو عبر الدراجين الذين يجب أن يلتزموا بلبس الكفوف والكمامات واللباس الكامل إذا وجد".