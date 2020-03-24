أعلن محافظ البقاع القاضي كمال ابو جوده، عن "توجيه كتاب لمصلحة الإقتصاد والتجارة في البقاع رقمه 4/497، بعد ان وردت معلومات إلى المحافظة تفيد عن قيام بعض أصحاب مؤسسات بيع المواد الغذائية ومحلات بيع الخضار والفاكهة برفع أسعار تلك السلع والمنتجات بشكل يفوق قدرة المواطنين على تأمين مستلزماتهم الأساسية منها، خصوصا في الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد".
ودعا ابو جوده الى "إجراء الكشف والتحقق من صحة تلك المعلومات والتشدد في المراقبة والمتابعة وإجراء المقتضى القانوني بحق المخالفين، على أن يتم طلب المؤازرة الأمنية اللازمة عند الإقتضاء، والإفادة بالإجراءات المتخذة من قبل المصلحة".
كانت هذه تفاصيل خبر ابو جوده لمصلحة الاقتصاد في البقاع: للتحقق من رفع اسعار المواد الغذائية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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