التحكم المروري: القوى الامنية اعادت فتح طريق كفرعقا بصرما

أفادت ​غرفة التحكم المروري​ عن "اقدام ​القوى الامنية​ على ​فتح طريق​ ​كفرعقا​ - بصرما في ​الكورة​، بعدما كانت بلدية كفرعقا قد اغلقته سابقا للحد من انتشار ​فيروس كورونا​". إضغط للمزيد

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