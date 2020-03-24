إجتماع ببعلبك بين حزب الله وأمل وخضر: لاصدار فواتير المولد بسعر الكلفة

عقد محافظ ​بعلبك الهرمل​ ​بشير خضر​، اجتماعا طارئا ضم، مسوؤل ​حزب الله​ في ​البقاع​ حسين النمر ومعاونه، مدير العمل البلدي في حزب الله الشيخ ​مهدي مصطفى​، مسؤول الشؤون البلدية في ​حركة امل​ في البقاع صبحي العريبي رؤوساء بلديات واتحادات مدن وقرى وبلدات محافظة بعلبك الهرمل ، وبحثوا موضوع تفشي مرض ​الكورونا​ والإجراءات المتبعة والتعديلات التي يمكن اتباعها بين المناطق والتأكيد على مسألة العزل والحجر الصحي .

واكد خضر ان "الإجراءات المتبعة اظهرت تفوقنا على بعض الدول هناك اصابات في بعلبك الهرمل على مستوى منخفض جداً ، فالناس اليوم تخلط بين انتشار الوباء وغيره من الامراض ، بالأمس زار أحد اللبناني من غير المنطقة زوجته وظهرت نتائج فحوصاته ايجابية ، نتواصل مع الجميع من ابناء بلدته لنعرف مع من اختلط لنفرض عليهم الحظر كي لا يخرجوا من منازلهم خشية انتشار الوباء كما حصل في بعض الدول الاوروبية حيث فقدت هذه الدول السيطرة ولكي لا نصل الى المستوى الذي وصلوا اليه".

واشاد خضر "بالقرارات والإجراءات المتخذة من قبل الحكومة برئاسة الدكتور ​حسان دياب​ و​وزير الصحة​ ​حمد حسن​ والداخلية ​محمد فهمي​ لادارتهم ​الأزمة​ والتي أثمرت بنتائج ومستوى منخفض من الاصابات علينا ان نحافظ عليها والا سيكون وضعنا مثل بعض الدول الاوروبية، مطالباً اصحاب ​المولدات​ اصدار الفواتير بسعر الكلفة تحت طائلة المسؤولية وفي حال المخالفة يتعرض صاحب المولد للتوقيف ومصادرة مولده وتسليمه للبلديات متمنياً على اصحاب المولدات عدم قطع الاشتراك عن اي مشترك تحت طائلة المسؤولية، وقد "تواصلنا مع ​وزارة الطاقة​ لتحديد سعر الكيلوات مع تخفيض الفاتورة بنسبة 30%".

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وتوجه للبلديات بأن لديكم كامل الصلاحيات باتخاذ اجراءات العزل وبمنع اي سيارة من الدخول الى البلدة من خارج المنطقة بعيداً عن المحسوبيات والتعاطي بقساوة لان الوضع خطير، مشيراً إلى أن "هناك الكثير من الاجراءات نقوم بها مرغمين واذا تراخينا سنصاب بها جميعاً"، مؤكداً على "اهمية دفع مستحقات البلديات التي تصب ايجاباً في ادارة الازمة وقال البلديات لديها كامل الصلاحيات بتقديم المساعدات للعائلات الاكثر فقراً، مهدداً بوضع يده على المستودعات واصحاب المزارع ​الدجاج​ وغيرها بتوزيعها لأننا لن نرض بمن لا يموت من الكورونا أن يموت من الجوع. وطالب بتخفيف التحرك على الطرقات بين المحافظات وخصوصاً بين ​الشمال​ والبقاع تحديداً على ​طريق الهرمل​ الذي يربط الشمال بالبقاع مشدداً على اهمية اتخاذ الاجراءات اللازمة وملاحقة شاحنات الخضار ومنع السيارات من الدخول الى البلديات ضمن النطاق العقاري واخضاعها للفحص الطبي . وابلغ المحافظ بأن المنطقة التربوية ستعمل على فتح المدارس وتحهيزها للاستخدام للحجر الصحي في حالة الضرورة وشدد على التعقيم بشكل صحيح كي لا تهدر الاموال.

وشدد النمر على اهمية "ضبط الحدود الشمالية بيت البقاع والشمال والعمل على التشدد بضبط القادمين من خارج المنطقة واخذ الحيطة والحذر والعمل على تزويد الحواجز بسيارات اسعاف او دفاع مدني وبممرضين وممرضات لنقل اي مريض مصاب قادم من خارج المنطقة الى المحافظة"، متمنياً على رؤوساء البلديات "الابقاء في حالة جهوزية ومتابعة مبدياً الاستعداد للتعاون وتزويد الحواجز بسيارات اسعاف وممرضين وممرضات وبكادر بشري وصحي والعمل بشكل علمي باعتماد اجراءات صحية صحيحة".

وشدد العريبي على "اولوية الحجر المنزل كأفضل علاج للكورونا وعدم التنقل بين المناطق متمنياً على البلديات الالتزام بتوجيهات المحافظ باقفال الحدود الشمالية من اجل تأمين الحماية للمحافظة"، شاكراً "جميع القوى المشاركة من بلديات وجيش وقوى امن داخلي ودفاع مدني وهيئات صحية على دورهم الايجابي"، مبدياً "استعداد حركة امل حركة امل على تقديم المساعدة في جميع الحالات".