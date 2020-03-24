رئيس بلدية بشري : يمنع ادخال الخضار والفواكه الى بشري قبل تعقيمها على مداخلها

أصدر رئيس بلدية بشري فرادي كيروز قراراً بـ"منع ادخال الخضار و​الفواكه​ الى ​مدينة بشري​ قبل تعقيمها على مداخل البلدة، في اطار ​الوقاية​ من انتشار ​فيروس كورونا​"، طالباً من "اصحاب محال الخضار التعقيم كل نصف ساعة، كما ومنع لمس الخضار والفواكه من الزبائن وطلب حصر هذا الامر بشخص واحد من العاملين في المحل، وذلك تحت طائلة اقفال المحل بالشمع الاحمر بناء على إشارة ​القضاء​ المختص".

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