أعلن المدير العام للنقل البري والبحري المهندس عبد الحفيظ القيسي، عن اصدراه تعميم، توجه فيه إلى جميع المتعاملين مع المرافىء اللبنانية العامة والخاصة، من وكلاء بحريين ووسطاء نقل ومخلصي بضائع ومتعهدي مناولة البضائع، وسائقي الشاحنات ومعاونيهم ومتعهدي نشاطات مختلفة ومتعهدي إصلاح سفن وغيرها، ويتعلق بعدم دخول الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 65 سنة وما يزيد إلى حرم المرافىء".
واشار القيسي الى ان "هذه الاجراءات تأتي بناء على توجيهات وزير الأشغال العامة والنقل ميشال نجار، وانطلاقا من حرص وزارة الأشغال العامة والنقل - المديرية العامة للنقل البري والبحري على صحة وسلامة كافة الأشخاص العاملين في المرافىء اللبنانية والمتعاملين معها".
كانت هذه تفاصيل خبر مديرية النقل البري والبحري: لمنع دخول من تجاوز الـ65 سنة الى المرافىء حفاظاً على سلامتهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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